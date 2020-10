¿El aseo bucal ayuda a curar y prevenir el Covid-19? R:// FALSO

“El aseo bucal extremo”, un método promocionado en julio pasado por un médico peruano como cura y prevención del Covid-19, fue compartido cientos de veces en redes sociales desde entonces.

El médico internista aseguró en una entrevista que, según su experiencia, extremar la higiene bucal, inclusive con enjuagues con bebidas alcohólicas, permite a los pacientes recuperarse del Covid-19. Sin embargo, no existe evidencia científica que avale estas aseveraciones.

“A nivel nacional, el Hospital Regional de Lambayeque, es el único lugar donde ningún médico o personal de salud ha fallecido infectado con Coronavirus, aplican un método que tiene resultados comprobados: el aseo bucal extremo. Así lo sostiene el médico internista Stalin Vílchez Rivera, quien llegó a la conclusión que los pacientes se pueden recuperar si realizan un correcto aseo bucal, esto ayuda a evitar que el virus se multiplique en la persona infectada”, se lee en las entradas.

El texto continúa: “‘Cuando nos infectamos, el virus no se mete al pulmón, eso se da al quinto día. En los primeros 5 días el virus se replica en la nariz, la boca, la garganta, y en ese tiempo debemos desinfectarnos, extremar el aseo oral, y no perder el tiempo preocupándonos en medicamentos que no tienen éxito’, señaló, el médico internista que compartió su peculiar método para prevenir el Covid-19. ‘Yo me cepillo y luego con yonque o cañazo (bebida alcohólica tradicional peruana) hago mi enjuague bucal, y después lo boto, no lo tomo, no tiene sentido adentro como sí afuera, los antisépticos actúan al inicio’, acotó”.

Versiones similares de este mismo contenido aseguran que el hospital y el médico son cubanos.

Una búsqueda de palabras clave en Google reveló que el contenido de las publicaciones, que circulan desde los primeros días de julio, surge de una entrevista al médico internista Stalin Vílchez Rivera, del Hospital Regional de Lambayeque, en Chiclayo, Perú.

El registro más antiguo de esta entrevista data del 2 de julio de 2020, en el portal Lima al Día, que cita como fuente a Diario Correo. Ese periódico la compartió en redes el mismo día, aunque la versión actualmente en línea fue actualizada el 18 de julio y antes el 6 de julio, según una búsqueda de archivo.

En ella, el galeno efectivamente recomienda el aseo bucal extremo para curar y prevenir el Covid-19, y solicita a las autoridades sanitarias incluirlo entre los protocolos de pandemia. “Tenemos pacientes ancianos que se recuperan por extremar el aseo”, asegura.

¿Qué dicen los expertos?

Omar Sued, infectólogo y presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, explicó que “el virus penetra por los receptores ACE2 que se encuentran en la células del epitelio nasal, pulmonar, e incluso gastrointestinal” y destacó que éstos no se presentan “en gran medida en la boca, por lo que la higiene bucal, si bien es importantísima para la salud en general, no tiene impacto en el riesgo de transmisión de Covid-19”.

En el mismo sentido, Daniel Pryluka, jefe de infectología del Hospital Vélez Sarsfield de Buenos Aires, aseguró: “Una mala higiene dental lleva a gingivitis e infecciones crónicas que hacen mal y que pueden poner al organismo en peor estado para recibir al virus, pero de ninguna manera podemos decir que una buena higiene bucal previene el coronavirus, en ninguna circunstancia”.

El especialista destacó que a la fecha no existe “ningún estudio que demuestre que la higiene bucal haya ayudado a evitar que la gente se enferme”.

Ambos infectólogos concuerdan en que no hay ninguna “base racional” para pensar que los enjuagues bucales comerciales, ni las bebidas como el aguardiente, sirvan contra el virus causante del Covid-19.

En conclusión, no hay ninguna evidencia científica que respalde las afirmaciones del médico peruano Stalin Vílchez Rivera respecto a que una buena higiene bucal permita a los pacientes del nuevo coronavirus recuperarse rápidamente ni prevenir la enfermedad.