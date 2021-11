Así fue el rechazo que sufrió Adamari López de Luis Fonsi tras padecer cáncer de seno

Este fue el rechazo que sufrió Adamari López de Luis Fonsi tras el cáncer de seno.

La actriz y conductora Adamari López ofreció una entrevista a la cadena Telemundo, donde la puertorriqueña compartió el dolor que sintió con la reacción de su pareja en ese entonces, el cantante Luis Fonsi, cuando le diagnosticaron cáncer ser seno.

Dice que vivió un martirio cuando era la pareja de Luis Fonsi y el sufrimiento fue tan terrible que Fonsi le hizo sentir incluso peor de lo que le hacía el mismo cáncer.

Adamari reveló que Fonsi le confesaba que no la deseaba como mujer, previo a salir avante del cáncer. Sin embargo, ella se muestra con una autoestima recuperada y en su perfil de Instagram comparte fotos donde luce radiante.

“Él me lo dijo alguna vez que no me deseaba como mujer y creo que eso fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso, cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo, y es mucho más duro que pasar por la enfermedad, para mí así lo fue, no estaba preparada para eso”, aseguró para Telemundo.

También confesó cómo se sintió al enterarse que su entonces esposo le era infiel: lo descubrió con los cabellos encontrados en uno de sus cepillos que no eran ni de ella ni de Luis Fonsi, quien entonces se había dedicado a cuidar de su esposa.

“Descubrí su infidelidad porque el cepillo tenía pelos que no eran míos ni de él”, dijo que eso sucedió mientras le preparaba una maleta de viaje al cantante.