Bernardo Arévalo se pronuncia tras los disturbios en la USAC

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Los portones de ingreso sufrieron daños debido a que estudiantes entraron a la fuerza ante la negativa al acceso de los encapuchados que tomaron la USAC.

El presidente Bernardo Arévalo se pronunció luego de los disturbios registrados este martes 7 de abril en el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

"La Universidad de San Carlos es muy importante para el destino de nuestro país, y la situación que vemos es preocupante", mencionó el mandatario por medio de una publicación en su cuenta de X.

Arévalo también indicó que le ordenó a la Policía Nacional Civil (PNC) que se movilizara "para garantizar la seguridad de los estudiantes, resguardar el orden público y cuidar el proceso electoral autónomo de la USAC".

Asimismo, se refirió a la elecciones democráticas, "de la comunidad sancarlista y autoridades universitarias depende defender el legado de lo público. Y en las cortes recae el deber de resguardar la institucionalidad y la democracia", dijo Arévalo.

La Universidad de San Carlos es muy importante para el destino de nuestro país, y la situación que vemos es preocupante.



Como lo he dicho, he ordenado que la Policía Nacional Civil se movilice para garantizar la seguridad de los estudiantes, resguardar el orden público y cuidar… — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) April 8, 2026

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Los disturbios

Estudiantes se enfrentaron a encapuchados que habían tomado las instalaciones y que no les permitían el ingreso al campus central.

Incluso, se incendiaron llantas y uno de los portones resultó quemado en gran parte.

Uno de los portones fue alcanzado por las llamas. (Foto: José Luis Pos/Colaborador)

El conflicto duró varias horas hasta que los estudiantes lograron derribar con un picop uno de los portones de ingreso y retiraron a guardias de seguridad que se encontraban en el interior de la universidad.

Algunos de los estudiantes tenían la intención de entrar para alimentar y brindarle atención médica a más de 250 animales que se encuentran en el área de veterinaria.