"Chespirito, sin querer queriendo”: Así nació su pseudónimo

En la serie "Chespirito: sin querer queriendo" se reveló de dónde surgió el pseudónimo con el que llamaban a Roberto Gómez Bolaños.

El mexicano recordado como uno de comediantes más importantes de la televisión mexicana y de Latinoamérica creó a el Chavo del 8, el Chapulín Colorado, el Chanfe, el Chompiras y el Doctor Chapatín y los encerró en el programa "Chespirito". ¿A qué se debe este nombre?

Roberto Gómez Bolaños dijo en varias entrevistas cómo el nombre de Chespirito se lo puso un cineasta, esto salió en uno de los capítulos de la bioserie que se estrenó recientemente.

"Me lo puso entre un director y un productor de cine, que fueron los primeros que llevaron a la pantalla grande un argumento escrito por mí, les gustó mucho y me alabaron, me elogiaron, me dijeron que era un 'Shakespeare' pequeño, pero yo lo castellanice más y así quedó el nombre", expresó.

Puedes disfrutar el momento exacto de cómo ocurrió esta especie de "bautizo", en la nueva trama que está dando de qué hablar por la controversia. También aparece uno de los actores más entrañables del programa, interpretando al productor que bautizó al famoso.

Acerca de Roberto Gómez Bolaños

Nació el 21 de febrero de 1929, en Ciudad de México. Fue el segundo de los tres hijos que tuvieron Francisco Gómez Linares, un destacado pintor e ilustrador, y Elsa Bolaños-Cacho, una secretaria bilingüe.

Estaba obsecionado con el fútbol y el boxeo intentó ser deportista cuando era adolescente pero era demasiado pequeño para convertirse en profesional, acabó dejándolo.

Estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad Autónoma de México (UNAM), pero nunca se graduó. Tenía 22 años cuando empezó a escribir guiones para radio, programas de televisión y películas, e incluso se inició fugazmente como actor a finales de la década de los 50.

Comenzó a hacer sketches hasta que se volvió popular por su programa en todos los países de habla hispana.

¿Dónde ver Chespirito, sin querer queriendo?

En el canal de televisión por cable TNT y en streaming a través de Max. Un capítulo nuevo sale cada jueves a las 10:00 a.m., hora de Centroamérica., y en Estados Unidos (hora del Este) a las 12:00 del medio día.