Comisión Anticorrupción investiga quien pagó las pruebas falsas

La Comisión Presidencial contra la Corrupción investiga una posible "falsificación" de las pruebas tras detectar inconsistencias.

Óscar Dávila, comisionado presidencial contra la Corrupción, reconoció que pudo existir "falsificación" de las pruebas para detectar Covid-19 que compró el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, aseguró que "su línea de investigación" es identificar por qué se pagaron las pruebas.

Según Dávila, aún analizan los procesos administrativos de la compra y pago de las pruebas que resultaron con fallas y que fueron distribuidas en las áreas de Salud de Chimaltenango y Huehuetenango, este último fue el que denunció la inactividad de los test.

"Ya detectamos algunas inconsistencias, pero el Ministerio Público es el que puede determinar si hubo una falsificación de las pruebas", dijo.

Además, explicó que conformen han ido analizando los documentos han establecido que posiblemente pudo haber alteración en los test que fueron identificados, pero justificó que ya hablaron con los representantes de la sociedad anónima Kron Científica e Industrial, quienes vendieron las pruebas.

Sin embargo, insistió en que se "está profundizando" en el proceso del pago de las pruebas, debido a que había algunas "inconsistencias" y aún así se realizaron los depósitos a la empresa.

Reacción de Kron Científica

El gerente administrativo de Kron Científica e Industrial, Juan Pablo Arocha, negó que esa empresa haya entregado pruebas falsas para detectar el Covid-19, como lo señala el Ministerio de Salud en la denuncia presentada ante el Ministerio Público (MP).

"Nunca hemos falsificado una prueba y bajo ninguna circunstancia queremos afectar la salud de los guatemaltecos", señaló Arocha al tiempo que señala que los test fueron adquiridos a Atila, el fabricante estadounidense, contrario a lo dicho por esa compañía en un comunicado.

A criterio de Arocha, las pruebas pudieron dañarse por diversos factores debido a que son delicadas.

"Las pruebas son sumamente delicadas, se pueden dañar, por ejemplo, Si las tenemos en el congelador y se va la luz o si hay una fluctuación eléctrica, se dañan. Si les pega la luz solar también se pueden degradar, se pueden contaminar o un mal uso las puede dañar", agregó el entrevistado.

"Todavía no sabemos cuál es el problema, si fue porque no se cuidó la cadena de frío si venían defectuosas o si alguien intervino cuando las pruebas ya no estaban en nuestro control", añadió.

El 13 de noviembre de 2020, Kron Científica e Industrial le propuso al Ministerio de Salud hacer 30 entregas semanales, cada una de 1 mil pruebas, pero la cartera salubrista no accedió. "La idea de esto es que los hospitales tuvieran pruebas frescas", remarcó Arocha.

Por la compra de las 30 mil pruebas, el Ministerio de Salud pagó 7.4 millones de quetzales.

El representante de la empresa señalada dijo que ya se pusieron a disposición del MP y del Gobierno para colaborar en la investigación.

*Con información de José Miguel Castañeda.