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Muerte masiva de peces sardina en Puerto Barrios causa alarma

  • Por Maria Fernanda Gallo
11 de abril de 2026, 10:51
Ocho sacos fueron llenados con peces muertos a la orilla del Malecón, Puerto Barrios. (Foto: RRSS)

Ocho sacos fueron llenados con peces muertos a la orilla del Malecón, Puerto Barrios. (Foto: RRSS)

Autoridades recibieron denuncia por la muerte masiva de peces sardina en el Melecón de Puerto Barrios, Izabal.

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Vecinos alertaron sobre cientos de peces muertos a la orilla del Malecón de Puerto Barrios, Izabal.

Las premisas del caso arrojaban a una posible contaminación de agua, desde una embarcación o un conducto de agua. Sin embargo, esto fue descartado este 11 de abril por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

La especie afectada según el MARN fue sardina (anchoas clupeoides), que fueron retiradas del agua llenando ocho sacos de los restos de esta anchoa.

(Imagen: MARN)
(Imagen: MARN)

A través de un comunicado el MARN indicó que este hallazgo está vinculado a malas prácticas de pesca, por lo que realizaron un llamado al "manejo responsable de la vida acuática".

Además, realizarán un monitoreo y vigilancia en caso se presente otra situación similar.

(Foto: RRSS)
(Foto: RRSS)

(Foto: RRSS)
(Foto: RRSS)

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