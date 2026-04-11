Muerte masiva de peces sardina en Puerto Barrios causa alarma

Autoridades recibieron denuncia por la muerte masiva de peces sardina en el Melecón de Puerto Barrios, Izabal.
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Vecinos alertaron sobre cientos de peces muertos a la orilla del Malecón de Puerto Barrios, Izabal.
Las premisas del caso arrojaban a una posible contaminación de agua, desde una embarcación o un conducto de agua. Sin embargo, esto fue descartado este 11 de abril por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
La especie afectada según el MARN fue sardina (anchoas clupeoides), que fueron retiradas del agua llenando ocho sacos de los restos de esta anchoa.
A través de un comunicado el MARN indicó que este hallazgo está vinculado a malas prácticas de pesca, por lo que realizaron un llamado al "manejo responsable de la vida acuática".
Además, realizarán un monitoreo y vigilancia en caso se presente otra situación similar.