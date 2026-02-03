Detienen a “La Chenca”, quien tenía cinco órdenes de captura por extorsión

-

Esta mujer es una presunta terrorista del Barrio 18, indicaron las autoridades.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Jacqueline Paola López Tunche, de 30 años, alias "La Chenca", en la 8a. calle y 2a. avenida de Bárcenas, zona 3 de Villa Nueva.

López Tunche es una integrante de la banda terrorista denominada Barrio 18 y era buscada por cinco distintos juzgados de Guatemala e Izabal por el delito de extorsión, aseguraron las autoridades.

La capturada fue identificada como Jacqueline Paola López Tunche, alias “La Chenca”. (Foto: PNC)

Las distintas judicaturas emitieron las órdenes en marzo, agosto, septiembre y noviembre de 2025 y en enero del presente año, según detalló la PNC.

De acuerdo a la investigación de las autoridades, esta mujer se encargaba de reunir el dinero proveniente de las extorsiones a comerciantes y ciudadanos en áreas de Guatemala e Izabal.

En la 8ª calle y 2ª avenida, Bárcenas, zona 3 de Villa Nueva, policías de la comisaría 15 capturan a Jacqueline Paola López Tunche, de 30 años, alias “La Chenca”, integrante de la terrorista mara 18, ya que es pic.twitter.com/qjgFgSolRF — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) February 3, 2026

En lo que va del 2026, se han capturado a 112 personas por el delito de extorsión.