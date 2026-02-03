Detienen a “La Chenca”, quien tenía cinco órdenes de captura por extorsión

Esta mujer es una presunta terrorista del Barrio 18, indicaron las autoridades.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Jacqueline Paola López Tunche, de 30 años, alias "La Chenca", en la 8a. calle y 2a. avenida de Bárcenas, zona 3 de Villa Nueva.
López Tunche es una integrante de la banda terrorista denominada Barrio 18 y era buscada por cinco distintos juzgados de Guatemala e Izabal por el delito de extorsión, aseguraron las autoridades.
Las distintas judicaturas emitieron las órdenes en marzo, agosto, septiembre y noviembre de 2025 y en enero del presente año, según detalló la PNC.
De acuerdo a la investigación de las autoridades, esta mujer se encargaba de reunir el dinero proveniente de las extorsiones a comerciantes y ciudadanos en áreas de Guatemala e Izabal.
En lo que va del 2026, se han capturado a 112 personas por el delito de extorsión.