Detienen a “La Chenca”, quien tenía cinco órdenes de captura por extorsión

  • Por Geber Osorio
03 de febrero de 2026, 16:59
La mujer era buscada por tener cinco órdenes de captura en su contra. (Foto ilustrativa: istock)

Esta mujer es una presunta terrorista del Barrio 18, indicaron las autoridades.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Jacqueline Paola López Tunche, de 30 años, alias "La Chenca", en la 8a. calle y 2a. avenida de Bárcenas, zona 3 de Villa Nueva.

López Tunche es una integrante de la banda terrorista denominada Barrio 18 y era buscada por cinco distintos juzgados de Guatemala e Izabal por el delito de extorsión, aseguraron las autoridades.

La capturada fue identificada como Jacqueline Paola López Tunche, alias “La Chenca”. (Foto: PNC)
Las distintas judicaturas emitieron las órdenes en marzo, agosto, septiembre y noviembre de 2025 y en enero del presente año, según detalló la PNC.

De acuerdo a la investigación de las autoridades, esta mujer se encargaba de reunir el dinero proveniente de las extorsiones a comerciantes y ciudadanos en áreas de Guatemala e Izabal.

En lo que va del 2026, se han capturado a 112 personas por el delito de extorsión.

