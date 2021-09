Enrique Guzmán arremete nuevamente contra Frida Sofía (video)

"Quiero meterla a una clínica psiquiátrica", las crudas palabras de Enrique Guzmán contra su nieta Frida Sofía.

OTRAS NOTICIAS: Así fue la dura infancia de Johnny Depp tras el abandono de su madre

Enrique Guzmán y Frida Sofía siguen estando bajo los reflectores, tras varios meses envueltos en un conflicto familiar, nuevamente protagonizando otro enfrentamiento.

Y es que desde que la nieta del famoso cantante presentó una denuncia penal contra él, las cosas no han mejorado; pues, como lo dejó ver Enrique, sigue molesto por esa situación.

Ante ello, en una reciente rueda de prensa, Enrique Guzmán fue cuestionado sobre Frida; hecho que le molestó y dijo que la muerte de su media hermana había sido karma.

Tras la controversial respuesta, el cantante decidió volver a hacer una aparición frente a las cámaras, para pedir disculpas a la familia del padre de Frida.

"Lo que dije no tiene que ver con mi forma de pensar, de sentir y lo siento mucho familia Moctezuma que hayan sido incluidos ustedes en un comentario equivocado y mal hecho de mi parte al final de una conferencia, perdónenme, esa palabra no debí de haberla utilizado", expresó.

Nuevo enfrentamiento

Fue mediante una entrevista para Ventaneando que también reveló que el conflicto todavía continúa, ya que un día recibió una llamada inesperada de su nieta que le dijo que iba a acabar con su madre y con él.

Esas supuestas palabras de Frida llevaron a que Enrique admitiera en público que la quiere internar en un centro psiquiátrico.

"Yo no quiero meterla a la cárcel, quiero meterla a una clínica, pero ella dice que está sana. Me llamó un día a aquí a las nueve de la mañana y me dijo: 'Voy a acabar con Alejandra y con la familia', incluyéndome a mí (…), no sé los motivos que han movido a Frida Sofía para hacer esto, no ha ratificado, no es posible comprobar que yo la toqué porque no lo hice, no hay fotografías o antecedentes. Ella nunca vivió en mi casa, solo venía en Navidad", añadió en la entrevista.

Mira aquí el video