Autoridades registran entre 3 y 4 casos de violencia vial al mes

Los casos más recientes sobre violencia vial en ciudad de Guatemala, dejaron a un fallecido y un herido de gravedad.

Los recientes hechos de violencia vial en la ciudad de Guatemala han puesto en evidencia la frecuencia de estos incidentes.

De acuerdo con autoridades de tránsito y reportes ciudadanos, cada mes se registran entre tres y cuatro casos de agresiones físicas o ataques directos relacionados con disputas en la vía pública, según indicó Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

"De las 30 colisiones que se registran a diario en la ciudad, se estima que un 3% se deben a disputa vial", refirió Montejo.

Por otro lado, Julio Camó, expresidente de la Asociación de Criminólogos, Criminalistas e Investigadores Criminales de Guatemala, considera que es importante realizar campañas de educación vial para reducir hechos de violencia en el tránsito, la cual muchas veces es detonada por el estrés y ansiedad.

En un video se observa al conductor de un automóvil blanco agredir a un motorista durante la discusión en zona 14 la mañana del 12 de agosto. (Imagen: Archivo/Soy502)

Casos recientes de violencia vial

El más reciente ocurrió en la 1ª calle, entre 6ª y 7ª avenidas de la zona 9, donde un video captó el momento en que un conductor de la tercera edad impacta en varias ocasiones contra un joven motorista de 22 años, quien quedó prensado entre su motocicleta y otro vehículo.

La víctima, identificada como Larkin Daniel Hernández, quien fue trasladada al Hospital General San Juan de Dios, fue sometida a cirugía por una fractura expuesta. Su condición se mantiene estable y bajo monitoreo médico.

Carlos Ovidio Acevedo Navas, de 70 años fue puesto a disposición de un juzgado para esclarecer su situación legal. Las autoridades informaron que la investigación continúa para establecer las causas del incidente.

En otro hecho registrado en la zona 14, la mañana del 12 de agosto, el automovilista Carlos Rolando Rodas fue ligado a proceso penal por homicidio culposo y enviado a prisión preventiva tras disparar contra el motorista Ángel Emilio Ortiz Arrecis, quien murió en el lugar. El ataque se habría originado por una discusión de tránsito.

Sobre este caso el juzgado de turno de Torre de Tribunales ligó a proceso penal por homicidio culposo a Carlos Rolando Rodas, capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Adempas, el juez de turno ordenó enviar a Rodas a prisión preventiva, en lo que el Ministerio Público (MP) concluye la investigación del hecho, derivado de una discusión vial.

