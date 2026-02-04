Bernardo Arévalo reacciona por exclusión de ciencias afines en elección del CANG

-

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala realiza una jornada de votación para elegir a un magistrado titular y otro suplente que integrará la Corte de Constitucionalidad. En el proceso, existe un impedimento legal para que profesionales de ciencias afines participen.

El presidente Bernardo Arévalo considero que cambiar la mecánica de votación en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) a horas de la votación para elegir magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) evidencia desesperación por parte de quienes buscan manipular el proceso.

Las declaraciones de mandatario fueron vertidas durante la conferencia de prensa La Ronda en donde señaló que este día es "importante para la recuperación de la justicia y la defensa de la democracia".

"El Colegio de Abogados tiene en sus manos la elección de uno de los magistrados que va a integrar la CC, la máxima Corte en el sistema de justicia de nuestro país, por tanto, es un voto crucial no solo para el presente, sino para el futuro", afirmó el mandatario.

El jefe de la #FECI Rafel Curruchiche acudió a emitir su sufragio en el #CANG para elegir al magistrado titular y suplemente que representará a esa institución en la #CC.



Sin embargo, el gobernante lamentó "que se hayan tomado criterios de manera arbitraria en el contexto de este proceso" al referirse a "la exclusión de profesionales de las ciencias afines que son miembros del Colegio".

Arévalo destacó que en elecciones anteriores y de las cuales que han salido magistrados titulares y suplentes que han servido en la Corte de Constitucionalidad "se han realizado sin establecer esta diferenciación".

"Hacerlo de esta manera a solo horas de la votación evidencia arbitrariedad y desesperación de quienes están intentando hacer una manipulación para impedir la libre expresión de todas las personas que tienen derecho", afirmó el mandatario.

Llama a los abogados para acudir a las urnas

El presidente aseguró que "los procesos de elección deben ser amplios, legítimos y no excluyentes" por lo que consideró fundamental "que los procesos de elección mantengan la mayor representación y legitimidad posibles".

"Por eso, hoy más que nunca es importante que todos los abogados y notarios del país acudan a ejercer su voto. Un voto no ejercido es una concesión a quienes están queriendo manipular estos procesos y por lo tanto que están desvirtuando nuestra democracia", afirmó el mandatario.

El presidente pidió a los abogados a votar por los mejores candidatos. (Foto: Wilder López / Soy502)

El gobernante insistió en hacer un llamado a lo que describió como "voto informado y consciente, que se hace con una brújula ética clara", pidió elegir a los "más capaces, honestos y comprometidos con el bienestar del pueblo y con la plena vigencia del Estado de Derecho".

"Candidatos que respondan al verdadero sentido de justicia que tanto necesita y anhela nuestro país y no a intereses oscuros y mezquinos que por décadas han cooptado las instituciones. Candidatos que se juegan hoy la democracia para permitirle a nuestros hijos un mejor mañana", puntualizó Arévalo.