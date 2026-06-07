Acciones contra Xochi "vulneran derecho a la propiedad privada", asegura Observatorio

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Ante la suspensión declarada por la Municipalidad de Mazatenango para el proyecto vial Xochi Corredor de las Flores, el Observatorio de Derechos de la Propiedad se pronunció al respecto.

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El Observatorio de Derechos de Propiedad se pronunció ante la decisión de la Municipalidad de Mazatenango de suspender la construcción del proyecto Xochi Corredor de las Flores en su jurisdicción y llamó a las autoridades ediles para que sus actuaciones se ajusten al ordenamiento jurídico y garanticen el respecto a las garantías constitucionales.

En su pronunciamiento, el observatorio remarcó que la certeza jurídica es indispensable para el desarrollo económico y la generación de empleo. "Cuando las autoridades actúan fuera del marco legal, no sólo se afectan derechos fundamentales, sino también las condiciones necesarias para el crecimiento y la prosperidad", alertaron.

El respeto a la propiedad privada exige reglas claras y actuaciones apegadas a derecho. Sin certeza jurídica no hay inversión, empleo ni desarrollo. ⚖️ pic.twitter.com/TBS1LQg80z — Observatorio de Derechos de Propiedad (@OPropiedadGT) June 7, 2026

Según el observatorio en mención, las acciones adoptadas en contra de la obra "constituyen una vulneración al derecho de propiedad privada, al debido proceso y a la libertad de industria, comercio y trabajo".

También destacaron que "la imposición de requisitos no previstos en la normativa o la paralización de actividades autorizadas afectan la certeza jurídica, desalientan la inversión y debilitan la confianza en las instituciones".

La obra abarca desde el kilómetro 142.5 en San Antonio Suchitepéquez hasta el kilómetro 173 en San Andrés Villa Seca, atravesando Santo Domingo, San Lorenzo, Mazatenango y Cuyotenango, con el objetivo de ahorrar, por medio de un sistema de peaje el tráfico que ahora consiste en dos o tres horas y reducirlo a 25 minutos.

La licencia de construcción fue concedida en 2023 a la empresa correspondiente para la construcción de 2.71 kilómetros en la jurisdicción de Mazatenango, lugar a cargo de la comuna que ahora suspende el permiso correspondiente.

Tras una primera prórroga y la entrega de la documentación respectiva, la empresa pagó las tasas correspondientes y hasta el momento, no había oposición sobre la licencia, costo de la obra o características del proyecto en mención, según trascendió.

Según la empresa, el pasado 4 de junio se procedió a la suspensión, sin que le fueran notificadas las razones de la acción de hecho de cierre del paso por la vía principal (mismo que forma parte del derecho de vía adquirido por la misma compañía) y sin que se les hiciera saber los argumentos de la acción municipal en propiedad privada.

Al respecto, varias cámaras empresariales como la de Industria y la del Agro, así como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) emitieron su pronunciamiento al respecto y manifestaron su preocupación por la suspensión del proyecto, cuya inauguración estaba prevista para este 14 de junio.

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