¿Qué pasó con el Jetcar tras la muerte de Jesler Palacios?

La tragedia ocurrió mientras Jesler Palacios navegaba en el primer Jetcar visto en Guatemala.
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El vehículo acuático se lució en el Lago de Atitlán y llamó la atención por su apariencia extravagante.
Fue desde este Jetcar que Jesler Palacios saltó al agua, luego de un recorrido en este transporte.
Sin embargo, no pudo salir de las profundidades y se confirmó preliminarmente su desaparición el pasado 4 de abril.
Luego de que Bomberos Voluntarios realizaran operaciones de búsqueda, se confirmó su muerte tras encontrar su cuerpo el 10 de abril.
Este Jetcar con capacidad de 2 a 4 pasajeros y con un valor estimado de 35 mil y 70 mil dólares (Q267 mil o Q534 mil), fue remolcado luego de que suscitará esta tragedia.
Usuarios de redes sociales captaron el momento en que fue trasladado por grúa desde Panajachel, Sololá, luego del rescate del cuerpo de Jesler.
Las autoridades no se han pronunciaron sobre el destino del Jetcar, luego de ser una pieza importante en la investigación.