Gobierno no ha denunciado a exministro Jiménez por ingreso de ilícitos en cárceles

Presidente señala que la fiscalía hace las investigaciones y será la encargada de definir si hay denuncias sobre el caso.

El Gobierno confirmó que no interpuesto denuncia alguna contra el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, por el ingreso de ilícitos en cárceles, pese a las declaraciones de autoridades actuales quienes afirman que las administraciones pasadas tenían conocimiento de este tipo de hechos.

Jiménez fue relevado del cargo luego de la fuga de 20 miembros de la organización terrorista Barrio 18 cuya evasión del Sistema Penitenciario (SP) se confirmó el pasado 12 de octubre de 2025 y desde entonces se desconoce su paradero.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el presidente Bernardo Arévalo fue consultado sobre la información vertida por autoridades penitenciarias, quienes señalan que administraciones anteriores tenían conocimiento del ingreso ilícito de objetos prohibidos a las cárceles.

En ese contexto, se le preguntó directamente al mandatario si han denunciado o contemplado la posibilidad de accionar en contra del extitular del Ministerio de Gobernación (Mingob) por la situación descrita.

El mandatario señaló que se denuniará a cualquier persona una vez se tenga pruebas. (Foto: SCSP / Soy502)

"Lo primero, para que no exista ninguna duda, cualquier persona que sea encontrada involucrada con evidencias de estar, haber participado y estar participando en este tipo de delitos, introducción de distinto tipo de cosas, va a ser objeto de una denuncia", contestó el gobernante.

Agregó que "ya se han hecho denuncias de personal carcelario del SP que ha estado involucrado", en este tipo de situaciones.

"Cuando se entra y se encuentra en una requisa quiénes son los responsables, se hacen las denuncias correspondientes de personal penitenciario, inclusive de otras fuerzas que pueden llegar a estar involucradas", indicó el presidente.

Resaltó que "No importa de dónde sea" la persona pues si está involucrada será denunciada una vez se cuente con evidencia".

"Tiene que ser a partir de tener elementos concretos que lo demuestren, porque últimamente lo que está pasando es que ahora los pandilleros empiezan a venir y a relatar que sí... que fue esto lo que pasó...", añadió el mandatario.

Arévalo restó seriedad a los señalamientos de los pandilleros los cuales calificó como "parte de toda la campaña de desinformación que están montando" estos grupos terroristas.

El mandatario restó importancia a las declaraicones de pandilleros en contra de personal del SP. (Foto: Archivo / Soy502)

"Pero si se encuentran elementos y se encuentran involucrados, quienes estén involucrados tendrán que enfrentar a la ley", apuntó Arévalo.

Periodistas repreguntaron al mandatario si existían una denuncia puntual en contra del exministro Jiménez por esta situación.

"No. El Ministerio Público es el que tiene que está haciendo las investigaciones, será el que defina cuáles son las denuncias", respondió el gobernante.