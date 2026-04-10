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Hallan a un joven sin vida dentro de vivienda en Villa Nueva

  • Por Jessica González
10 de abril de 2026, 12:24
La víctima estaba sobre la cama. (Foto: Shutterstock)

La víctima estaba sobre la cama. (Foto: Shutterstock)

El cuerpo estaba dentro de una habitación que era alquilada.

OTRAS NOTICIAS: Localizan el cuerpo de un hombre en la Avenida de las Américas, zona 14

Un joven de 23 años fue localizado sin vida dentro de una vivienda ubicada en la 5.ª avenida y 22 calle, colonia Villalobos 1, zona 12 de Villa Nueva.

Bomberos Municipales fueron alertados y al llegar constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales. 

De acuerdo a los socorristas, el cuerpo no presentaba heridas ni señales de violencia. 

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) ya están en el lugar para realizar las diligencias correspondientes. 

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