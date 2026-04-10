Hallan a un joven sin vida dentro de vivienda en Villa Nueva

El cuerpo estaba dentro de una habitación que era alquilada.
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Un joven de 23 años fue localizado sin vida dentro de una vivienda ubicada en la 5.ª avenida y 22 calle, colonia Villalobos 1, zona 12 de Villa Nueva.
Bomberos Municipales fueron alertados y al llegar constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales.
De acuerdo a los socorristas, el cuerpo no presentaba heridas ni señales de violencia.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) ya están en el lugar para realizar las diligencias correspondientes.