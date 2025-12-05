Marcelo Arévlo visita Guatemala con el apoyo de Banrural

-

El Banco de Desarrollo Rural, S.A. (Banrural) presentó la visita oficial del tenista salvadoreño Marcelo Arévalo, actual número 1 del mundo en dobles de la ATP, quien compartirá su trayectoria y experiencias con jóvenes atletas y entusiastas del tenis durante una serie de actividades que se realizarán el 5 y 6 de diciembre en el Club Alemán.

En estas actividades, Marcelo Arévalo conversará sobre su camino hacia el profesionalismo, su carrera y el impacto que ha tenido alcanzar dos títulos de Grand Slam.

“ Acompañar en su gira en Guatemala, a un atleta del nivel de Marcelo Arévalo refleja los valores que impulsa institucionalmente: esfuerzo, excelencia, constancia, trabajo en equipo y superación personal. ” Juan Luis Fonseca , gerente general de Banrural.

Marcelo Arévalo logró su mejor ranking en noviembre de 2024, cuando alcanzó el puesto número 1 del mundo tras una temporada excepcional junto a su compañero Mate Pavic, con quien conquistó cuatro títulos. En 2024 cerró la temporada como Year-End No. 1, tras registrar un récord personal de 47 victorias.

Su trayectoria destaca por 16 títulos ATP en dobles, incluyendo cinco Masters 1000 y dos títulos de Grand Slam en Roland Garros (2022 y 2024). También fue finalista de las Nitto ATP Finals 2024 y participó en 2022, además de haber sido subcampeón de dobles mixtos en el US Open 2021.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Banrural es patrocinador oficial de las actividades del viernes 5 y sábado 6 de diciembre, como parte de su apoyo a iniciativas deportivas que fomentan el desarrollo integral, la disciplina y la formación de talento joven en Guatemala.

Durante los días viernes 5 y sábado 6 de diciembre, se desarrollarán actividades abiertas a la comunidad tenística, clientes y público en general, tales como juegos de exhibición con jugadores élite de Guatemala, conversatorios y firma de autógrafos, así como clínica para niños, jóvenes y adultos, enfocada en dobles.