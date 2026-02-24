María Julissa, la modelo que ha sido vinculada con "El Mencho"

La modelo suele presumir su vida en las redes sociales.
Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, el nombre de la modelo de OnlyFans, María Julissa, se ha vuelto viral en redes sociales.
Esto debido a que una foto de la modelo junto a Oseguera circuló en redes sociales, lo que hizo que ella de inmediato reaccionara negando un vínculo con el líder del narco.
Pero, ¿quién es María Julissa?
Se trata de una creadora de contenido que cuenta con 3.5 millones de seguidores en Instagram.
En sus publicaciones, la famosa comparte fotos de su vida cotidiana, así como de su relación en pareja y su pasión por el béisbol.
La joven también tiene una cuenta alterna donde se hace llamar "Barbie beisbolista" y comparte imágenes donde luce su figura.
Maria Julissa es pareja del streamer y youtuber Stiven, con quien comparte contenido.