Más de 123 indicios fueron localizados en Huehuetenango

Más de 24 horas les tomó a las autoridades procesar una vivienda vinculada a actividades del narcotráfico, en donde encontraron más de 123 indicios.
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La ubicación de una vivienda en La Democracia, Huehuetenango, se logró luego de una persecución policial en contra de cinco hombres que se conducían fuertemente armados.
Los hombres intentaron refugiarse en la vivienda, pero luego de intercambio de disparos, fueron sometidos al orden y capturados.
Los hechos se registraron la tarde del domingo 29 de marzo. Al entrar a la vivienda, utilizada como guarida o sitio por los delincuentes, personal de la Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala y Ministerio Público, encontraron un fuerte arsenal.
Pero la búsqueda y embalaje de indicios duró varias horas, debido a la cantidad y tamaño de la vivienda. Según el reporte al que tuvo acceso Soy502, la inspección y diligencia concluyó la madrugada de este 31 de marzo.
El reporte detalla que fueron localizados unos 123 indicios, entre armas, municiones, granadas, equipo táctico, celulares, chalecos antibalas, placas de circulación de Guatemala y México, motocicletas y más.
Resumen de indicios
- 17 fusiles de diferentes calibres (un potetene fusil Barret)
- 4 pistolas
- 1 escopeta
- 18,710 municiones de diferentes calibres,
- 161 cargadores para armas de fuego.
- Una mira telescópica
- 20 explosivos artesanales con características de mortero.
- 2 granadas tipo rocket para lanzacohetes RPG-7.
- 3 granadas 40 mm.
- 10 granadas de fabricación artesanal,
- 1 cartucho de gas lacrimógeno y 4 explosivos de emulsión.
- 4 celulares
- 10 chalecos tácticos.
- 12 radios intercomunicadores.
- 2 cascos tácticos
- 242 eslabones para cartuchos de arma de fuego
- 3 cuadernos con apuntes numéricos, varios documentos,
- Varias llaves de switch de vehículos,
- 3 motocicletas
- 30 placas de circulación entre ellas guatemaltecas y mexicanas
Los indicios fueron embalados y trasladados vía aérea hacia la capital. Los mismos serán sometidos a peritajes en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Mientras la investigación continuará para determinar a qué grupo pertenece el armamento, preliminarmente se les vincula con Los Huistas.
Además, se considera una estructura fuerte, porque varios drones estuvieron vigilando a las autoridades.