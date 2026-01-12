Michael Hernández, el hermano de Oscar Isaac en los Golden Globes

-

Oscar Isaac llegó acompañado de su hermano al importante evento de los Golden Globes, donde recibió una nominación a "Mejor Actor de Drama" por Frankenstein.

Michael Hernández fue el centro de atención al llegar con la estrella guatemalteca al evento.

El medio especializado Deadline entrevistó Oscar, quien habló de su familia como parte importante de su carrera, comentando que, celebraba junto a ella este gran logro, importante en su ascenso en Hollywood.

"¿Tienes algún recuerdo especial de la temporada de premios o de cualquier entrega de premios en a que has estado?", consultó la periodista del medio en la alfombra roja.

"¿Sabes? Con 'Inside Llewyn Davis' hace unos 12 años, llevé a mi mamá, a mi tío y a mi hermanito, hoy traje a mi hermanito y sostuvimos a mi mamá y a mi tío, quien nos dejó, pero está en nuestros corazones, así que, ese fue probablemente el mejor momento", contestó.

"¿Hay alguien aquí con quien quieras reconectar?", continuó la comunicadora.

"He estado aquí por muchos años y veo a esta gente todo el tiempo, todos somos colegas así que, mucho del glamour de la industria está aquí y nos reconocemos, es lindo estar con Guillermo (Del Toro) y celebrar nuestra película, es emocionante, además le presenté a mi hermano a Adam Sandler, pues es su fan, así que fue divertido".

¿Quién es Michael Hernández?

Michael Benjamin Hernández es actor y periodista, ha sido el doble y sustituto de Oscar Isaac en películas como "Moon Knight de Marvel", en los personajes de Steven Grant y Marc Spector.

También trabajó con Isaac en "Triple Frontier" y "The Card Counter", y es conocido por su trabajo enfocado en los fans, en la comunidad de juguetes de Marvel/DC.

Es colaborador recurrente, apareciendo en múltiples proyectos junto a su famoso hermano, también es conocido como un gran coleccionista de figuras de acción de Marvel y DC, e incluso las reseña en línea.

