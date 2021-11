"Mi hijo sí tenía el arma", la nueva declaración del padre de Octavio (VIDEO)

El padre de Octavio Ocaña reveló el misterio y procedencia del arma que fue encontrada en el vehículo de su famoso hijo.

Tras darle cristiana sepultura a Octavio Ocaña, el padre del actor volvió a dar contundentes declaraciones sobre el incierto caso de su hijo.

Fue durante una entrevista para el programa radial del periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, en donde el señor Octavio Pérez rompió el silencio en medio de su dolor.

Aseguró que buscará hacer justicia e irse contra los responsables del "asesinato" de Ocaña.

Asimismo, aprovechó el espacio para manifestar que su hijo no fumaba marihuana como lo dio a conocer la Fiscalía en un comunicado.

"No tengo palabras pero ya enterré a mi hijo, ahora ahí les va a las autoridades, hasta las últimas consecuencias, mi hijo no fumaba marihuana, mi hijo no era un alcohólico que tomará dos días por que yo soy empresario y él estaba en México cuidando mi empresa de allá y yo estoy en Tabasco recibiendo órdenes de él y así era diario", contó.

El día de la tragedia

Según Pérez, el día que se registró el incidente que ha conmocionado a miles de personas en todo el mundo, Ocaña se dirigía a un lugar llamado Villa del Carbón a tomar unas cervezas.

"Me pidió permiso que se iba a ir, él siempre traía dos escoltas y en ese momento tenía una comida en Villa del Carbón, pero me avisó: Papá me voy a tomar unas chelas’ y le dije: llévate a los escoltas porque para allá está cabrón, y me dijo que sí y se los dejó a su novia y él se adelantó con dos amigos míos y en ese momento pasó lo que pasó”, siguió hablando.

Los dos hombres que acompañaban a Octavio el día de su muerte, eran amigos de la familia, dijo en su momento el Pérez, pero fueron arrestados para rendir una declaración.

Pero fue en horas de la noche del 01 de noviembre que fueron liberados, tras lograrse determinar que no existía delito que indicara que fuesen responsables y tampoco existían motivos legales para permanecer bajo arresto, ante ello, fueron entregados a sus familiares.

(Foto: captura de pantalla)

¿De quién era el arma?

Ante tantas dudas, los entrevistadores abordaron al padre del comediante y una pregunta que le hicieron sorprendió a la audiencia.

Al preguntarle sobre la procedencia del arma, Pérez aceptó que el proyectil sí era de su hijo.

"Honestamente sí, pero él nunca traía cartucho cortado, prohibido él nunca traía eso, ellos lo mataron y se la pusieron ahí, la encontraron ahí y se la pusieron como si fuera un asesinato, pero la bala entra de atrás ¿cómo se va a disparar?", confesó.

Las recientes declaraciones del padre de Octavio le podrían dar un giro nuevo a la investigación, pues en un inicio él había manifestado que el objeto de fuego que fue localizada en el vehículo de la víctima había sido plantada.

(Foto: captura de pantalla)

*Con información de El Heraldo de México.