Presidencia anuncia convocatoria para elegir a sus representantes ante la CC

Arévalo invitó a las personas que creen tener las calidades para ser magistrado a que participen y envíen su hoja de vida.

El presidente Bernardo Arévalo informó que abrirá una convocatoria para recibir las hojas de vida de los abogados interesados en ser magistrados titular y suplemente ante la Corte de Constitucionalidad en representación de la Presidencia.

El anunció fue hecho por el mandatario durante la conferencia de prensa La Ronda donde confirmó que el 9 de febrero se publicará "la convocatoria para la presentación de candidaturas para la designación de los magistrados titular y suplente ante la CC por parte de la Presidencia de la República".

El gobernante explicó que "el proceso se inicia con la convocatoria del 9 de febrero y terminará el 14 de marzo de acuerdo al calendario" estipulado.

El mandatario @BArevalodeLeon informó que abrirá una convocatoria para los abogados que estén interesados en ser magistrados de la #CC por parte de la Presidencia de la República.



A continuación, el calendario de la elección del representante.

"En el marco de lo que comentábamos, es un proceso que va a estar marcado por la brújula ética que orientará la mejor decisión en el marco del rescate de la justicia y la defensa de la democracia en el país", aseguró Arévalo.

Al mandatario afirmó que "quien salga elegido de este proceso no será una persona que va a responder a intereses particulares de ningún tipo, sino responderá a la Constitución, al Estado de Derecho y al pueblo de Guatemala".

No se cambia el proceso

Periodistas consultaron al presidente la razón de esta convocatoria ya que en elecciones anteriores la selección de candidatos se hace a lo interno de la Presidencia o en Consejo de Ministros.

"No estamos cambiando el proceso de nominación directa que tiene el presidente de la República. El proceso se mantiene", afirmó Arévalo.

Agregó que lo único que harán es una convocatoria para que las personas que respondan al perfil que publicarán puedan enviar su documentación para que sean considerados para la elección del representante.

"Será el equipo legal de la Presidencia de la República la que hará la revisión y después estaremos revisando cada uno de los expedientes para entre aquellas personas que reúnen las mejores condiciones se seleccione a la adecuada", aseguró el mandatario.

Arévalo informó que la convocatoria se abrirá el próximo lunes 9 de febrero. (Foto: AGN / Soy502)

El presidente recalcó que "no hay cambio" en el proceso y que tampoco habrá "ningún actor externo o un procedimiento impropio.

Afirmó que "sencillamente" es invitar a quienes cree tener las calificaciones y cualidades que se necesiten para el cargo a participar y enviar a la Presidencia de la República su hoja de vida para ser considerados.

El secretario General de la Presidencia Juan Gerardo Guerrero, recalcó que "no es que sea un procedimiento estableciendo nuevas reglas".

Insistió en que se respeta el mecanismo y procedimiento establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad.

"En ese sentido, definitivamente el Presidente de la República de Guatemala buscará el mejor perfil para magistrado titular y magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad", afirmó el secretario

Guerrero agregó que buscan "un perfil que se adecue a los intereses de un Estado de Derecho, de un abogado que respete la Constitución Política de la República de Guatemala".

La Corte de Constitucionlidad será renovada en abril próximo. (Foto: Archivo / Soy502)

Agregó que entre las calidades que buscan en un candidato esta que "pondere siempre el bien común y los intereses del Estado de Guatemala sobre intereses particulares".

El presidente también fue consultado sobre si considera que recibirá presiones para elegir a los presentantes ante la CC o el fiscal general y jefe del Ministerio Público.

"No le puedo garantizar que no haya quien quiera hacer presión en cualquiera de los dos casos, lo que le puedo garantizar es que quien quiera hacer presiones va a fracasar", respondió Arévalo.