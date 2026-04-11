¡Atención! MuniGuate alerta por mensajes de texto que son falsos

Estafadores podrían estar involucrados en una nueva modalidad para robar información personal.
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La Municipalidad de Guatemala (MuniGuate) se ha pronunciado y ha alertado a los ciudadanos guatemaltecos sobre falsos mensajes de texto que han sido recibidos en los distintos celulares.
Estos mensajes son fraudulentos y utilizan el nombre de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Emetra y MuniGuate para intentar robar información personal, según indicaron las autoridades.
En el mensaje de texto se lee lo siguiente: "Muniguate le recuerda que su factura impaga está próxima a vencer. Resuelva estos problemas lo antes posible para evitar sanciones adicionales por facturas vencidas", esto acompañado de un enlace fraudulento.
Por lo tanto, las autoridades municipales confirman que esos mensajes no son oficiales y contienen enlaces maliciosos.
Recomendaciones
Las autoridades han brindado las siguientes recomendaciones para los ciudadanos:
- No abrir el enlace.
- No compartir información personal.
- Confirmar siempre cualquier aviso en canales oficiales de las autoridades.
Los únicos medios para realizar pagos a la Municipalidad de Guatemala son los bancos del sistema y www.muniguate.com.