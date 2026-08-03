Crímenes en Amatitlán: localizan 19 cámaras clandestinas de terroristas

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En los últimos días se registraron varios hechos delictivos en Amatitlán, dejando tres personas fallecidas, entre ellos un agente de la PNC.

La Policía Nacional Civil (PNC) efectuó este lunes 3 de agosto un operativo de seguridad e investigación en Amatitlán.

En este municipio fueron localizadas y desinstaladas 19 cámaras de videovigilancia que estaban instaladas de manera clandestina en la vía pública.

Las mismas eran utilizadas por estructuras terroristas con las que monitoreaban los movimientos de los vecinos del sector y de las autoridades, esto con el propósito de facilitar sus actividades ilícitas, según indicó la PNC.

Las cámaras clandestinas se encontraban en la vía pública (Foto: PNC)

En el operativo participaron agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) con apoyo del Ejército de Guatemala y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Amatitlán.

"Estas acciones forman parte de las estrategias operativas que mantenemos para recuperar espacios públicos, debilitar las capacidades de las estructuras criminales y fortalecer la seguridad y tranquilidad de los vecinos", agregó la PNC.

Un total de 19 cámaras fueron retiradas por las autoridades. (Foto: PNC)

Violencia en Amatitlán

En los últimos días se han registrado varios hechos de violencia en Amatitlán, en donde el pasado 24 de julio se reportó un ataque armado que dejó como saldo un hombre fallecido y una mujer herida.

Dos días después, durante la noche del 26 de julio, presuntos delincuentes atacaron a la PNC, lo que provocó un enfrentamiento armado que dejó un agente policial y un presunto criminal muertos, además de otro oficial herido.

Esa misma semana quedaron grabados por cámaras de seguridad, dos asaltos a mano armada, uno ocurrió en la 5a. avenida de Amatitlán y el otro en la 1a. avenida del barrio San Antonio, de ese mismo municipio, ambas víctimas fueron mujeres.

El pasado sábado fue localizado un cuerpo envuelto en bolsas plásticas en Amatitlán. (Foto: Archivo/Soy502)

El caso más reciente se registró el pasado sábado 1 de agosto, cuando fue hallado el cuerpo de una persona envuelto en bolsas plásticas bajo un puente en la colonia El Manantial anexo a El Pedregal.