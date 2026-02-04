Finanzas defiende ampliación pese a que mantiene vicios del presupuesto suspendido

-

Mientras el Ejecutivo asegura que el presupuesto ayudar a alcanzar las metas de Gobierno, un análisis elaborado por expertos señala que su aprobación demuestra negociaciones opacas.

El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, defendió la ampliación presupuestaria aprobada por el Congreso para el ejercicio fiscal 2026, sin embargo, el Instituto Centroamérciano de Estudios Fiscales (Icefi) considera que mantiene aspectos negativos del decreto suspendido por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Durante la conferencia de prensa denominada La Ronda, el ministro afirmó que el ajuste era indispensable para garantizar la continuidad de servicios esenciales y el cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo.

Menkos explicó que la modificación se volvió necesaria luego de que la Corte de Constitucionalidad suspendiera el 30 de diciembre el Decreto 27-2025, que contenía el presupuesto originalmente aprobado para este año.

Según detalló, la reactivación del presupuesto de 2025 generó una "diferencia enorme" frente al plan financiero diseñado para 2026, provocando brechas de financiamiento que ponían en riesgo el mantenimiento de áreas prioritarias como educación, salud y seguridad.

El titular de Finanzas advirtió que operar con un presupuesto elaborado para un año anterior implicaba limitaciones importantes, especialmente para cubrir nóminas y asegurar recursos suficientes para programas estratégicos.

En ese sentido, citó como ejemplo la estrategia "Mano a Mano", que en 2025 tenía una meta de 50 mil pisos saludables, mientras que para 2026 la proyección se duplicó a 100 mil, objetivos que consideró imposibles de cumplir sin una actualización presupuestaria.

El ministro resaltó que el Ejecutivo presentó una iniciativa de ley que, luego de ser aprobada por el Congreso, se convirtió en el Decreto 3-2026, a la espera de su recepción en el Organismo Ejecutivo para su sanción.

El funcionario subrayó que el propósito central de la modificación es restituir metas de recaudación y fortalecer el lado de los ingresos, destacando una diferencia de aproximadamente Q10 mil millones entre las metas tributarias de 2025 y 2026.

De acuerdo con Menkos, la modificación contempla un incremento en el uso de recursos tributarios por Q 10,460 millones, así como un mayor aprovechamiento de recursos de caja por Q 1,500 millones, lo que permitirá reducir la necesidad de emitir bonos del Tesoro durante el año.

En el apartado de egresos, Menkos afirmó que se restituyeron los techos presupuestarios aprobados para cada entidad, con excepción del Ministerio de Gobernación, que recibirá un aumento adicional de Q 694 millones.

Explicó que este ajuste responde a la reciente legislación aprobada para un combate más incisivo contra maras y pandillas, lo que obliga a dotar de recursos específicos para construcción de cárceles, adquisición de equipo táctico y fortalecimiento de capacidades operativas.

Se mantienen los vicios

Mediante un comunicado de prensa, el Icefi consideró que la forma en la que el Congreso de la República aprobó esta ampliación presupuestaria durante la noche y madrugada del 28 y 29 de enero de 2026, vuelve a ser opaca y contraria a la transparencia.

El Instituto señala que la forma en que se aprobó la ampliación presupuestaria "demuestra, una vez más, la imposición de las negociaciones políticas ocultas por encima de las discusiones técnicas, públicas y abiertas".

El centro de análisis expresó su preocupación por que "esta manera antidemocrática y opaca se esté volviendo la norma para la aprobación de legislación de interés fiscal y que, como es esperable cuando se omiten los análisis y discusiones técnicas, en la práctica terminan siendo nocivas".

Asegura que esto puede abrir espacios "para el abuso y la corrupción" y puede entorpecer y retrasar la ejecución de los presupuestos.

"El Icefi insta a los poderes Ejecutivo y Legislativo a que retomen la deseable y sana práctica democrática de someter las propuestas legislativas de interés fiscal al escrutinio ciudadano, y reconozcan la importancia y el valor del análisis y la discusión técnica, por encima de la negociación política y de intereses", cita el documento.

En su análisis el Instituto señala que "la ampliación presupuestaria aprobada por el Congreso no corrigió la alteración en la distribución por impuesto de la proyección de ingresos tributarios para 2026".

Precisa que mantiene "montos erróneamente altos en los rubros 'Otros impuestos directos' y 'Otros impuestos indirectos', lo cual, tal como se advirtió desde septiembre de 2025, distorsiona las bases de cálculo de los aportes constitucionales y otros destinos específicos de los impuestos".

El instituto precisa que el 2 del decreto aprobado oculta información, toda vez no detalla la desagregación de los ajustes en los impuestos.

"El Icefi expresa preocupación porque la ampliación presupuestaria restituye asignaciones cuestionables en el presupuesto de egresos que habían sido incluidas en el decreto 27-2025", precisa el texto.

El Instituto lamentó que "el Ejecutivo como el Legislativo hayan desatendido las recomendaciones de numerosas y diversas entidades al volver a incluir en la ampliación presupuestaria el voluminoso aporte extraordinario de Q 6,312.1 millones para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes)".