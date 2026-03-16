Rinden honras fúnebres en su clínica a médico fallecido tras accidente aéreo

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Decenas de personas, entre ellos colegas, pacientes y familiares se reunieron para despedirse del doctor José Carlos Fuentes Orozco.

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En la clínica donde laboró durante varios años, médicos, familiares y vecinos realizaron un homenaje póstumo en memoria del doctor José Carlos Fuentes Orozco, quien murió el pasado sábado 14 de marzo tras un accidente aéreo.

Fuentes Orozco, era un reconocido médico originario del cantón San Rafael, aldea Champollap, municipio de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

(Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

El acto se llevó a cabo en la 6a. avenida de la zona 2 de dicho municipio, en las instalaciones de la clínica gineco-obstétrica San Juan de Dios, propiedad de Fuentes.

Durante las honras, colegas y personas que lo conocieron recordaron su trayectoria y el legado de servicio que dejó en la población.

(Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Alex Coz, uno de los asistentes, dijo que la presencia de vecinos y pacientes refleja el aprecio hacia el profesional, quien fue un ejemplo de compromiso con su trabajo y con las personas a las que atendía diariamente.

Posteriormente, en medio de muestras de pesar de familiares, amigos y pacientes, los restos fueron trasladados al cementerio de la localidad.

(Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

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El accidente aéreo

El profesional murió luego de que se desplomara en Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, la avioneta en la que viajaba junto a Unrum Jarat Stian, originario de España, y su esposa guatemalteca Judith Edilma Mazariegos Rodas, quien tenía cinco meses de embarazo.

El piloto y exfutbolista Daniel Darío Doherr también murió tras haber sido rescatado y trasladado a la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos.