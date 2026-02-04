Refuerzan cooperación para la seguridad en puertos y lucha contra crimen organizado

-

Funcionario estadounidense destaca que la seguridad de los puertos está vinculada con la seguridad del país norteamericano.

Guatemala y Estados Unidos reafirmaron su alianza estratégica en materia de seguridad y facilitación del comercio, con el objetivo de fortalecer la seguridad portuaria y reducir los espacios de operación del crimen organizado transnacional.

El presidente Bernardo Arévalo y el encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala John Barrett, destacaron que la modernización de los puertos del país no solo tiene un impacto económico, sino que es clave para la seguridad regional.

Las declaraciones de los funcionarios fueron vertidas durante un acto oficial llevado a cabo en el Puerto Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal, para instaurar la Fuerza de Tarea para la Facilitación del Comercio.

El mandatario afirmó que el Gobierno ha iniciado un proceso de modernización portuaria "de magnitud histórica", cuyas implicaciones se extenderán tanto a la generación actual como a las futuras.

El país busca mejorar la seguridad en sus terminales portuarias. (Foto: SCSP / Soy502)

Explicó, este esfuerzo busca aprovechar el potencial logístico de la ubicación geográfica de Guatemala, con la visión de convertir al país en un foco logístico del continente, fortaleciendo los puertos del Pacífico y del Caribe y conectándolos mediante una vía férrea.

"Durante décadas se habló de un canal seco o de un corredor logístico centroamericano sin que se concretara. Hoy ya estamos trabajando para hacerlo realidad", subrayó el gobernante.

Enfatizó que el aprovechamiento de ese potencial solo será posible si se actúa con integridad, responsabilidad y visión de Estado y recalcó que la modernización no se limita a una sola obra o proyecto, sino que comprende un conjunto de procesos que se desarrollarán a lo largo de años.

Arévalo señaló que la reciente incautación de casi cinco toneladas de droga en Puerto Quetzal ilustra el momento que atraviesa el país pues "evidencia el valor que Guatemala ha adquirido para el crimen organizado internacional, producto de décadas de corrupción e impunidad".

Asimismo, aseguró que también refleja el compromiso del actual Gobierno de revertir esa situación y avanzar hacia un futuro donde la seguridad y la prosperidad vayan de la mano.

Arévalo sostuvo que estos resultados demuestran la capacidad del Estado guatemalteco para articular esfuerzos internos y coordinarse con socios internacionales en objetivos comunes, tanto en facilitación del comercio como en seguridad.

Destacó la colaboración en el combate al narcotráfico, incluida la implementación de unidades caninas especializadas, como parte de una estrategia integral que prioriza la transparencia y el combate a la corrupción.

"Nuestros aliados confían hoy en Guatemala y están dispuestos a participar en la construcción de un futuro compartido", afirmo el mandatario.

Modernizar nuestros puertos, conectarlos mediante una vía férrea, abrir nuestras puertas al comercio y cerrar espacios al crimen organizado, son pasos necesarios en el camino hacia una economía más productiva.



Hoy, con el apoyo de la @usembassyguate, inauguramos la Fuerza de… pic.twitter.com/7DvEnrYNvR — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) February 4, 2026

El gobernante agradeció el respaldo del Gobierno de Estados Unidos, al que calificó de "fundamental" para avanzar con mayor rapidez y seguridad.

Apoyo de Estados Unidos

Barrett remarcó que la seguridad de los puertos guatemaltecos está directamente vinculada con la seguridad de Estados Unidos.

"Cuando la seguridad de los puertos de Guatemala mejora, la seguridad de los Estados Unidos también mejora", indicó el funcionario norteamericano.

Calificó como positivo el lanzamiento de la tercera fuerza de tarea para la facilitación del comercio y la inauguración de nuevas instalaciones para alojar unidades caninas donadas por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés).

El diplomático explicó que las unidades K9 desempeñan un papel clave en la detección de drogas y contrabando, al complementar la tecnología y el trabajo humano con capacidades que las máquinas no pueden replicar.

Subrayó que para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado es indispensable una cooperación continua y efectiva entre las distintas entidades de ambos gobiernos.

Barrett remarcó que la fuerza de tarea para la facilitación del comercio, con apoyo y mentoría de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, es una institución única que representa una oportunidad para incrementar el comercio bilateral de forma segura.

Guatemala busca que sus puertos sean más competitivos. (Foto: SCSP / Soy502)

Recordó que desde la firma del acuerdo interinstitucional en abril de 2023 se han registrado avances significativos, entre ellos importantes incautaciones de cocaína en Puerto Quetzal durante 2025 y 2026, apoyadas por el trabajo de los binomios K9.

Afirmó que estas operaciones no solo salvan vidas, sino que envían un mensaje claro a los grupos criminales de que no hay espacio para el narcotráfico en el hemisferio.

"No permitiremos que las drogas y la violencia crucen hacia Estados Unidos ni que entren o transiten por Guatemala", enfatizó el encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala.