Ricardo Arjona recuerda anécdota con Diego Maradona

Tras conocerse la muerte de Diego Armando Maradona, sus admiradores, políticos, cantantes y equipos de fútbol, se han unido al dolor que embarga el corazón de los argentinos.

Ricardo Arjona no ha dejado pasar la oportunidad para contar una anécdota que vivió cuando conoció a Maradona en una presentación en Argentina.

El cantautor guatemalteco compartió en su cuenta de Instagram el recuerdo con el que posó junto al astro del fútbol, una del deporte y otra de la música.

“A principios de los 90, yo hacía un concierto en el opera cuando de pronto gambeteando por las butacas de un balcón, sin avisar, Maradona se asomó cantando a los gritos “TE CONOZCO”. “La mano de Dios” saludaba desde arriba al ritmo de la canción con la clara sonrisa de Claudia a su lado”, inicia el relato de Arjona.

“El más grande de todos había venido al concierto. Lo vi varias veces más, cada una me dejó una camiseta, quizás la más importante de todas fue cuando irrumpió en un balcón donde yo estaba en la bombonera solo para darme un abrazo, se quitó la emblemática de Boca y me la dio. Yo no sé a dónde va uno a parar, pero a donde hayas ido, que tengan un balón y una camiseta con el 10 para recibirte”, puntualizó el guatemalteco.

La publicación ha generado una serie de reacciones de los seguidores de Arjona y de Diego.