Ayuda a Nico a luchar por su vida y salir de cuidados intensivos

Pamela López no imaginó que sus molestias estomacales serían contracciones y tras una visita de emergencia al hospital, recibió a su pequeño Nico, quien nació 3 meses antes de lo esperado.

"Ocurrió un día antes de mi cita para saber cuál era el sexo de nuestro pequeño, también estábamos haciendo los preparativos para recibirlo", contó Pame a Soy502, acerca de su experiencia.

"Mi útero era débil y por la disminución de actividad física, debido al aislamiento social, según me explicó el doctor, el descanso me ayudó a no perderlo", contó acerca de su parto complicado.

Pamela López y Victor Nájera son los padres de Nico y necesitan apoyo para el tratamiento de su pequeño. (Foto: Oficial)

Ahora Nico está en cuidados intensivos, pues al ser un prematuro de 6 meses, su desarrollo no ha alcanzado la maduración esencial de una gestación a término, la cual ocurre de 39 a 40 semanas. El bebé nació con apenas 26 semanas.

Los bebés que nacen antes de tiempo, especialmente los seismesinos, requieren mayor atención, ya que pueden enfrentar pérdida de calor corporal y tener más dificultades en su alimentación. Además, es necesario controlarlo para que no adquiera infecciones.

Debido a la emergencia del parto de Pamela, de 23 años, y a la emergencia del Covid-19 en los hospitales, la familia tuvo que buscar un centro cercano donde fue sometida a una cesárea, pues su hijo corría el riesgo de una hemorragia cerebral si nacía de forma natural.

Nico se vale de ventilación y oxígeno para fortalecer sus pulmones. (Foto: Pamela López)

El pequeño se encuentra actualmente en el Sanatorio Materno Infantil Majadas y su estancia, medicinas, alimentación y cuidados especiales en incubadora, son impagables para sus padres.

El bebé necesita oxígeno, ventilación especial, además de "nutrición parenteral", método de alimentación que rodea el tracto gastrointestinal que se suministra por vía intravenosa. Sin contar que necesitará por lo menos mes y medio más de tratamiento.

La familia está haciendo todo lo posible por buscar una forma de trasladarlo al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), pero actualmente, el área especializada, no puede recibirlo por falta de espacio. Mientras esto ocurre, la cuenta asciende a los Q61 mil, en apenas 48 horas.

Nico necesita tu ayuda para salir adelante. (Foto: Pamela López)

"Estamos viendo la manera de reunir el dinero pero la cuenta crece", afirma Pamela.

Si deseas apoyar a esta familia, o conoces de algún centro especializado que pueda llevar el caso de Nico, puedes escribir al correo pamelalopez97@hotmail.com o puedes apoyar económicamente a la cuenta de ahorro del Banco Industrial No. 5405460, a nombre de Victor Nájera, el padre del bebé.

TE PUEDE INTERESAR: