Vecino irrumpe en la oficina de alcalde de Comitancillo (video)

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un vecino irrumpe en la oficina del alcalde de Comitancillo, San Marcos.

El alcalde de Comitancillo, San Marcos, Héctor López Ramírez, recibió la visita de un vecino molesto quien, con teléfono en mano, grababa el momento en que abordaría al alcalde para cuestionarle.

"Señor alcalde. Buenos días. Yo vengo a hablar por mi derecho", le dice a López Ramírez. En ese momento, el alcalde se pone de pie y sale por una puerta.

"¿Usted por qué no respeta mi derecho?", cuestiona el vecino justo cuando el jefe edil cierra la puerta tras de sí. El poblador se queja pues indica que el alcalde "tapó" la calle donde reside.

"¿Por qué no va a tapar su calle? Si usted merece respeto, respete mi derecho primero. Y no se me esconda", grita el ciudadano que no ha sido identificado.

Sin dejar de grabar, el ciudadano se retira de la oficina y un hombre lo acompaña hacia el pasillo. Después de discutir unos segundos, empiezan a forcejar.

"No me toqués, no tengo miedo de tu pistola", le dice. El hombre lo sigue hasta que el vecino sale de la municipalidad.

Héctor López fue electo con el partido de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) para dirigir la alcaldía en el periodo 2020-2024.

Soy502 trató de obtener la versión de la municipalidad de Comitancillo sobre el incidente con el ciudadano. Sin embargo, no respondieron a las llamadas y tampoco al número de teléfono compartido por la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).

*Con información de El Gráfico de Sacatepéquez