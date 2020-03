Trucos prácticos para lograr que los niños ordenen sus juguetes

Si ya machucaste el lego número cinco hoy y por la noche, al ir a tomar agua, casi te matas con un peluche a medio camino, es momento de buscar otras formas para lograr que tus hijos ordenen sus juguetes.

Y es que ahora es más difícil mantener la casa ordenada porque estamos todos, todo el tiempo, y si ordenan una parte, van a querer seguir jugando y el juego trae de la mano al desorden.

Sin regaños, sin amenazas ni gritos, podemos buscar formas que incluso les gusten a ellos para ordenar.

Estantes y baúles: las viejas confiables

Si quieres reorganizar los dormitorios de los niños fácil y rápidamente, unos cuantos baúles te sacarán de penas. Los estantes y estanterías de almacenamiento incorporados son perfectos para las habitaciones de los niños porque tienen un espacio adicional para organizar. Aprovecha así las paredes.

Cajas de plástico

También para ordenar los juguetes, puedes usar cajas de plástico. Mejor si son transparentes para que puedan ver, por fuera qué es lo que contienen y no tengan que sacar todo lo de la caja, por un carrito que estaba, casualmente, en la parte de hasta abajo.

Ahora incluso hay cajas de juguetes con estantes, bandejas y espacios extraíbles para una variedad de juguetes diferentes. Otra opción son cajas pequeñas, así está todo organizado por tipos de juguetes. Es decir, los dinosaurios con los dinosaurios, los carritos con los carrotes, los leguitos con los legos gigantes, las barbies con las muñecas y otra solo para peluches.

Un secreto: déjalo a la altura de sus ojos

Otro aspecto que puedes tener en cuenta es que esté todo a la altura de los niños. Esto significa que, si tienes estantes donde los niños no alcanzan para guardar sus cosas, no esperes que los utilicen. Quizá no porque no quieran, sino porque no son capaces de hacerlo de manera autónoma.

En cambio, si potencias su autonomía y pones elementos de almacenamiento que estén a su altura o, al menos, les proporcionas escalones para que puedan subirlos y alcanzar en los lugares más altos, será más fácil conseguir el orden.

Ahora es momento de más juegos y tiempo libre, pero debemos recordar que el orden es bueno para nuestra salud. Tenles paciencia, ve enseñándoles de a poco y recuerda: el ejemplo empuja y enseña más que un regaño.

OTRAS IDEAS:

INFÓRMATE CORRECTAMENTE:



Suspenden "Combate" por Covid-19 y así reaccionan guatemaltecos Nayib Bukele y Residente de Calle 13 hacen “live” sobre Covid-19

¿Qué hacer con las mascotas en época del Covid-19? Así es como China y Corea del Sur están venciendo el Coronavirus

Así debes limpiar tu lugar de trabajo para evitar el Covid-19 Consejos para lidiar con el estrés que genera el Covid-19 ¿Qué es la cuarentena y cuándo se recomienda seguirla?

Acoso en el transporte colectivo, creciente delito contra mujeres







ALGUNAS IDEAS PARA PASARLA EN FAMILIA: