Covid-19: esto debes hacer cuando recibes un paquete

Cada vez se conoce más sobre el coronavirus Covid-19 y aumentan las formas de protegerse del virus. De hecho, es posible contagiarse si se recibe un paquete si quienes lo enviaron y trasladaron no siguieron las normas básicas (uso de mascarilla, guantes, desinfectante) por tanto los expertos aconsejan qué hacer cuando se recibe un paquete.

Aplica también en el momento de recibir la correspondencia:

Un reciente estudio publicado por la reconocida revista médica The New England Journal of Medicine informó que el nuevo coronavirus puede sobrevivir en superficies de plástico y acero inoxidable hasta 3 días, y en cartón hasta 24 horas. Esto significa que el virus puede vivir durante varios días en las diversas superficies.

Debido a esta nueva información, han surgido muchas interrogantes, algunas de ellas son, si tocando un paquete o una encomienda, la persona se puede infectar con este virus y qué medidas de prevención se deben seguir para evitar posibles contagios. Según comentó el virólogo Julián Ruiz al canal de televisión CNN en Español, existen posibilidades de que estos productos estén contaminados.

“Siempre debemos lavarnos las manos muy bien después de recibirlo y tirar todos los empaques en los que vino envuelto”, recomiendo Ruiz.

“Siempre que recibamos encomiendas, que vayamos a recibir el correo del buzón, tenemos que pensar que existe una posibilidad de que hay algo de contaminación en el, porque ya no es como decíamos antes algo que llega, es del otro lado del mundo, sino que es un paquete que acaba de entregar alguien y es posible que esté contaminado”, manifestó el virólogo colombiano, Julián Ruiz.

Otros expertos tranquilizan al respecto

Por su parte, el jefe de la Unidad de Alta Contención Biológica del IRTA-CReSA y profesor asociado de la Universitat Autònoma de Barcelona, Xavier Abad, en una entrevista para el diario La Vanguardia manifestó que no hay que temer por un posible contagio si recientemente se han realizado compras por Internet.

“Desde que se produjo el objeto que has comprado, se envasó, se envió desde el país de origen, se recibió en un centro de logística, se llevó a un almacén y luego llegó a tu casa, han pasado semanas o meses. Aunque el coronavirus hubiera estado allí en un principio, lo que es ya mucho suponer, cuando recibes el producto, está inactivo, sin capacidad de infección”, expresó.

Sin embargo, Xavier Abad explicó que si la persona quiere desinfectar las cosas que compró puede hacerlo con cloro diluido, agua oxigenada o etanol en una concentración del 70%. Además, luego de hacer esto, inmediatamente lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos.

Es importante seguir estas recomendaciones ya que incluso las más grandes empresas de paquetería en todo el mundo, como la de Amazon, han declarado que tienen trabajadores que han dado positivo al Coronavirus.

Los casos reconocidos por Amazon son dos en almacenes del estado de Nueva York y otros dos en Illinois y Nueva Jersey, mientras que la prensa local ha informado de casos también en instalaciones de Connecticut, Florida, Kentucky, California, Oklahoma, Michigan y Texas.





En todos estos centros, los empleados han sido puestos en cuarentena y en algunos casos muy puntuales, las instalaciones han sido cerradas, pero la gran mayoría de almacenes de Amazon no solo siguen abiertos, sino que también la actividad de estos días está siendo frenética e incluso han aumentado el número de trabajadores.



*Con información de The New England Journal of Medicine, Universitat Autònoma de Barcelona, CNN, La Vanguardia, Telemundo 20

