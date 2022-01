La respuesta de Gaby Moreno a la propuesta de Arjona de interpretar "Fuiste tú"

Para celebrar el billón de views en Youtube Ricardo Arjona decidió revelar algunas curiosidades de la realización del tema "Fuiste tú", a partir de ello Gaby contó cómo respondió al cantautor que sí haría una colaboración con él.

Previo a que Ricardo conociera la voz de Gaby Moreno, Christina Aguilera había aceptado la la propuesta de colaborar con el guatemalteco, sin embargo los planes cambiaron por el tiempo en el que saldría el disco titulado "Independiente", del que formaría parte la canción.

"Yo ya tenía el disco hecho y tenía la fecha de lanzamiento, todo iba muy bien, a ella le había gustado mucho la canción pero llegó un momento en que alguien me dijo: 'mirá, está pasando por ciertas cosas, de la misma manera que te dice que puede grabar este día, puede ser que lo grabe un mes después', yo no me la quise jugar, esa incertidumbre no me gustaba, explicó Ricardo acerca de por qué cambió de planes.

Tras escuchar a Moreno por consejo de su familia, Arjona la invitó para crear la colaboración.

"Gaby estaba en Los Ángeles y le dije si podía venir, fue de hoy para mañana, le dije: '¿podés tomarte un avión de hoy para mañana aquí a México'? yo tengo un estudio, venite y lo grabamos".

La cantautora y productora recordó la anécdota publicada por su compatriota y colega, publicando la respuesta que le envió por correo electrónico acerca de qué opinaba del proyecto, esta tenía la fecha de 26 de junio de 2011.

"Ricardo: ¡está lindísima la canción!, sería un gusto para mí poder cantarla contigo. El próximo lunes voy a Nueva York por 10 días para dar unos conciertos. Esta semana estoy libre, así que tú me dices si quisieras que lo grabemos aquí en Loa Angeles ¿o en México contigo? ¡un fuerte abrazo!, Gaby".

Este fue el inicio de una relación profesional y de amistad entre ambos que hasta ahora continúa.

En octubre de 2021 Arjona contó que Gaby Moreno volvió a ser parte de un nuevo tema para el disco "Negro". Se trata de "El Flechazo y la secuela", donde además la guatemalteca también participó como productora.

"Le pedí a Gaby que me hiciera unos coros en Los Ángeles tipo góspel y ella agregó otros coros que quedaron muy bien. Es un momento muy emocionante de la canción por no decir 'atormentado', por decir la palabra correcta", dijo al presentarla.

