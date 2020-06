Llegaron los aperitivos de la lluvia: zompopos y hongos San Juan

Han llegado las primeras lluvias al territorio guatemalteco y con ello resurge una de las tradiciones más arraigadas en la provincia: la época de comer zompopos y hongos de San Juan.

Cualquiera se resguardaría con las lluvias, pero en toda la provincia guatemalteca (especialmente en el occidente y en el norte del país), un grupo de personas salen en búsqueda del alimento que provee la madre naturaleza.

En las manos de los "cazadores" recae la responsabilidad de que miles de guatemaltecos prueben las delicias que esconde la tierra.

Hongos de San Juan y Zompopos de mayo. (Fotomontaje Erivan Campos)

La cocina de las abuelas se preparara para asar ese platillo que se come muy pocas veces en un año. El comer hongos y zompopos es cultura viva, es tradición.

Zompopos (Atta laevigata)

Cualquiera se espantaría al ver el tamaño de estas hormigas, pero son seres pacíficos.

Conocidos también con el nombre de “Chequenes”, los “zompopos de mayo” son himenópteros muy vistos para el mes de mayo, (de donde proviene precisamente su nombre para la región de Guatemala). Suelen emerger de sus nidos con las primeras lluvias del año (esta vez en junio).

La tradición de los cazadores dicta que se deben recolectar con respeto, tomando solamente algunos y dejando otros para que puedan aparearse y crear nuevas colonias, ya que la mayoría son hembras que salen a reproducirse o bien, buscan crear sus propios espacios para dejar sus huevos.

Preparación

Primero debes lavar los zompopos y quitarles las patas y las alas.

Luego en un comal, idealmente de barro, se ponen a asar durante un corto tiempo y luego se saltean con sal y mantequilla.

Se sirven acompañados con limón y se comen con tortillas. Deben consumirse recién salidos del comal, ya que luego el sabor cambia un poco.

En esta temporada, puedes conseguirlos en el mercado de San Juan Sacatepéquez o en El Guarda (Ciudad Capital).

En años pasados, el precio de la libra de zompopos rondaba entre los Q40 o Q50, este año la libra cuesta de Q130 a Q250.

Los hongos de San Juan (amanita caesarea)

Son una especie popular, de gran demanda y distribución en todo el país. Se conocen también con el nombre de sanjuanero o “kaxul”.

Su recolección queda a cargo de los “ojos expertos del pueblo” (normalmente los abuelos) porque no cualquiera puede cortarlos. Para reconocerlos debes saber su olor, tamaño, textura características y la gama de colores que puede tener, es fácil equivocarse y consumir un hongo venenoso. Por ello, ser recolector sanjuanero es un oficio aprendido y delicado.

Lucen abiertos en su madurez y cerrados al emerger, son de color rojo intenso o rojo-anaranjado.

Estos hongos se colectan en la época lluviosa, principalmente en San Juan, Sacatepéquez (de allí su nombre), pero también se colectan en Sumpango Sacatepéquez o en Tecpán y otros municipios de Chimaltenango. Nacen normalmente al pie de los pinos.

Estos hongos contienen minerales como calcio, hierro, fósforo o potasio, y vitaminas del complejo B y C, poseen un alto contenido proteico, son bajos en calorías, carbohidratos y grasas.

Si se compara el precio de estos hongos con otras hortalizas, resulta muy elevado, pero es el valor de su alta demanda. En la capital no hay esporas y no “salen”. Otro detalle es que no se pueden “sembrar” (producir) como sí es el caso de otras especies.

Un canastito de estos ejemplares vale de Q75 a Q150.

Preparación:

Con la seguridad de tener verdaderos hongos de San Juan en las manos, primero deberás lavarlos bien.

El proceso siguiente es idéntico al de los zompopos. En un comal de barro, previamente calentado, se doran durante unos pocos minutos, de un lado y del otro.

Pueden hacerse directamente sobre el carbón (para que el sabor a brasas sea más fuerte) o sobre cualquier rejilla en la que se ase carne.

