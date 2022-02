¿Podrían cerrar Facebook e Instagram en Europa? esto dice Meta

Meta amenaza con el cierre de Facebook e Instagram en Europa por un problema de transferencia de datos hacia los Estados Unidos.

Las mayores redes sociales que existen en la actualidad son Facebook e Instagram, las que son utilizadas a diario por casi la mitad de la población del mundo.

Estas redes se han convertido en "armas" que Meta (antigua Facebook) se encuentra usando en la lucha que mantiene con Europa y sus leyes y que ahora se encuentra escalando.

¿Cerrarán las aplicaciones?

La empresa matriz de Facebook, Meta Plataforms, advirtió que podría tener que retirar muchos de sus productos y servicios, incluidos Facebook e Instagram del mercado europeo, si la empresa ya no puede transferir los datos de los usuarios europeos a Estados Unidos.

En el informe anual a la Comisión del Mercado de Valores (SEC) de EE.UU. enviado la semana pasada, Meta culpó a la evolución de las leyes y reglamentos de los tribunales reguladores y órganos legislativos de Europa, sosteniendo que afectan las "operaciones críticas de la empresa".

Según Meta, es importante el Privacy Shield o Escudo de Privacidad, marco en el que se basa para la transferencia de datos de Europa hacia los Estados Unidos. Sin embargo, ese escudo fue invalidado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en julio de 2020.

"Desde hace cuatro años vivo sin Facebook y Twitter y la vida es maravillosa" y "Puedo confirmar que se vive muy bien sin Facebook". La respuesta de los ministros de economía de Alemania y Francia a la amenaza de Meta de cerrar Facebook e Instagram en Europa. pic.twitter.com/aJ5yQBUkaA — El HuffPost (@ElHuffPost) February 8, 2022

“Si no se adopta un nuevo marco de transferencia transatlántica de datos y no podemos seguir recurriendo a las cláusulas contractuales estándar o a otros medios alternativos de transferencia de datos de Europa a Estados Unidos, es probable que no podamos ofrecer varios de nuestros productos y servicios más importantes, como Facebook e Instagram, en Europa", indicó Meta a través de un comunicado.

Además, resaltó que esta decisión "afectaría materialmente y de forma adversa" a la situación financiera, el negocio y los resultados de las operaciones de la empresa.

¿Es solo una amenaza?

El posible cierre de dos redes sociales como Facebook e Instagram en Europa es motivo de alarma en muchos casos. Pero, ¿qué tan real es la amenaza de Meta?. Cabe recordar que la semana pasada la compañía informó que sufrió pérdidas en usuarios diarios, por primera vez en su historia.

Posteriormente, las acciones de Meta cayeron bruscamente, tras el informe de la pérdida de aproximadamente un millón de usuarios activos diarios en todo el mundo, en el cuarto trimestre del 2021.

Esta revelación supuso la pérdida de más de 250 mil millones de dólares del valor de la empresa. Durante una conferencia telefónica con inversores, el consejero delegado Mark Zuckerberg indicó estar "orgulloso" del trabajo realizado por la firma en el 2021.

Pero reconoció que se enfrenta a la dura competencia de rivales como TikTok y que la empresa ha invertido 10 mil millones de dólares en su visión de un sistema de realidad virtual inmersiva, una variante del concepto Metaverso,