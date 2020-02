Felipe Alejos renuncia a los fondos rotativos del Congreso

Por medio de una carta que se filtró a la prensa se conoció que el diputado Felipe Alejos renunció al uso de los fondos rotativos a los que tiene derecho como integrante de la Junta Directiva del Congreso.

La carta, con fecha 20 de enero, y recibida ese mismo día en la Dirección Financiera del Congreso, le hace saber al encargado del despacho Marco Tulio Reyna López: "No haré uso del fondo rotativo al cual tengo derecho (...) de la misma manera se continuará el resto del año".

Según la descripción que se hace en el portal web del Congreso, los fondos rotativos consisten en efectivo que se asigna para gastos urgentes de fácil adquisición y poca cuantía.

Esta no sería la primera vez que Alejos no hace usos de esos fondos. Registros de transparencia del Congreso no ubican la utilización de ese dinero en los reportes mensuales de 2019.

Polémica por almuerzos

La ciudadanía prestó especial atención a ciertos gastos que el Congreso realiza para pagar almuerzos a diputados. Esto, a raíz de una propuesta hecha por la diputada del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), Vicenta Jerónimo.

La diputada, además, renunció a su caja chica, teléfono celular y el seguro médico privado. Posteriormente, se conoció que el diputado del partido Victoria, Juan Carlos Rivera, también renunció a los mismos beneficios y a su tablet. Más adelante, el propio presidente de la Junta Directiva del Congreso, Allan Rodríguez, también explicó que no aceptó los beneficios, pero conservará la tablet.